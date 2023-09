Napoli, primo giorno di scuola: «Ma fa ancora troppo caldo per tornare in classe»

Tre, due, uno... riprende a suonare la campanella: ormai è tempo di tornare tra i banchi di scuola. Così anche a Napoli - come riporta il calendario scolastico stabilito dalla Regione Campania - gli studenti rientrano in classe.

Non manca un po' di emozione, soprattutto per chi è al quinto anno di liceo: «Per me questo è il quinto anno, quindi provo un po' di ansia, ma si affronterà», commenta Lorenzo, studente del liceo Tito Lucrezio Caro di Napoli, che si augura di affrontare quest'ultima tappa del percorso scolastico con serenità. «Mi auguro di superarlo e di fare bene l'esame». E ancora: «Provo più gioia che ansia, perché non ci sono le interrogazioni». Ma il primo giorno significa anche rivedere fuori scuola i compagni di classe, raccontarsi le vacanze appena trascorse, e salutare i professori. Così tra i lati positivi e negativi raccontati dagli alunni del liceo scientifico, sicuramente impostare la sveglia presto è un aspetto non molto amato: «Ho bisogno di un po' di tempo per abituarmi a questi ritmi». E poi c'è chi evidenzia: «Fa ancora troppo caldo per il ritorno in classe». Insomma, da come spiegano fuori l'istituto scolastico di via Manzoni, le temperatura ancora alte non sono l'ideale per seguire le lezioni in aula.

Discorso diverso, invece, per le scuole dell'infanzia comunali e gli asili nido comunale a gestione diretta per l'anno scolastico corrente, in questo caso l'inizio delle attività didattiche è stato anticipato a lunedì scorso (11 settembre). «Credo che sia giusto che i ragazzi siano rientrati a scuola, le vacanze sono durate abbastanza. Tra i lati negativi, invece, c'è il discorso che questa zona è ricca di edifici scolastici e quindi è soggetta al congestionamento del traffico veicolare: diventa difficile - e a volte anche pericolso - attraversa la strada. Ci vorrebbe più vigilanza», commenta Umberto, uno dei papà che ha accompagnato i suoi due bambini a scuola. E ancora: «Sì mio figlio era contento di ricominciare, ma ora vediamo come va tra il caldo, il tra traffico, la sveglia presto e la fatica che avanza», commenta Valentina, una mamma incontrata vicino l'Istituto Comprensivo Gneo Nevio.

Mentre dal punto di vista genitoriale, non è sempre facile organizzare tutte le attività legate all'infanzia, tra quelle extra curriculari e il dopo scuola: «La difficoltà sta nell'incastrare incastrare tutte le varie componenti legate al loro mondo: c'è lo sport e a breve inizia anche il catechismo», conclude Valentina.