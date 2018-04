CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Aprile 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 09:50

Se da un lato gli arresti sono stati accordati in modo generoso e arbitrario, dall'altro c'è chi lascia la cella o gli arresti domiciliari grazie alla decorrenza dei termini di custodia cautelare. Uno scenario che ha riguardato una quindicina di indagati, tutti coinvolti in un'inchiesta per narcotraffico all'ombra delle piazze di spaccio del clan Amato-Pagano. Si parte dal caso di Rosaria Pagano, presunta reggente del clan degli scissionisti, protagonista in questi giorni di una svolta non da poco: la donna ha lasciato il carcere duro e nei prossimi mesi sarà scarcerata per decorrenza dei termini di custodia cautelare. È stato il Tribunale del Riesame ad accogliere l'appello dei difensori della Pagano, che avevano puntato l'indice contro la sospensione dei termini di custodia cautelare, in regime di «termini a difesa» concessi alle parti per approfondire le carte del pm. In sintesi, quando viene concesso il tempo necessario alla difesa per leggere le nuove carte depositate in aula dal pm, l'orologio del processo non può essere interrotto: scorre il tempo e se l'udienza non si chiude dinanzi al gup, si registra la scarcerazione.Al momento la donna ha un fine pena per novembre del 2019, al termine delle indagini in un altro filone (riciclaggio), ma nel frattempo ha lasciato il carcere duro e vede la possibilità di ritornare libera. Ma non è tutto. Il provvedimento adottato dal Riesame ha un carattere estensivo, si applica anche per gli altri coindagati nel procedimento per narcotraffico.