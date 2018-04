Comincia il processo Materazzo: Luca prende la parola in aula

Martedì 10 Aprile 2018, 11:16

Una dichiarazione spontanea di Luca Materazzo per dare inizio al processo sull’omicidio di via Maria Cristina di Savoia.Aula 115, corte di assise, parla Luca, unico imputato per l’omicidio dell’ingegnere Vittorio Materazzo.Esordisce così l’imputato: rivolgendo la propria solidarietà verso l’imprenditore indagato per favoreggiamento e false dichiarazioni al pm per avergli dato ospitalità nei giorni immediatamente successive al delitto (quando Luca non era ancora formalmente ricercato).Difeso dai penalisti Gaetano e Maria Luigia inserra, l’imputato ha anche chiesto di essere ascoltato dai pm per approfondire piste alternative a quelle che lo vedono in cella. Difesa dai penalisti Arturo e Enrico Frojo, la vedova Elena Grande non era presente; stessa scelta da parte delle sorelle di imputato e vittima, difese dall’avvocato Gennaro Pecoraro.Il processo riparte il prossimo 9 maggio.