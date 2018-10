Procura di Napoli, Woodcock lascia la Dda e torna al pool di Mani pulite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Ottobre 2018, 07:00

Sarà il procuratore Gianni Melillo a mantenere il coordinamento del pool mani pulite, sezione destinata ad ampliarsi e a passare da nove a dieci unità. Non è l'unica novità per la Procura di Napoli, si punta a valorizzare tutte le competenze interne. Non solo camorra. Novità in arrivo per la seconda sezione, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione. Dopo il saluto di Alfonso D'Avino (andato a guidare la Procura di Parma), ci sono novità di rilievo: è infatti previsto l'arrivo di John Henry Woodcock, che lascia dopo cinque anni il pool anticamorra, dove ha condotto l'inchiesta sulla paranza dei bimbi (assieme al collega Francesco De Falco), ma anche indagini sugli appalti in odore di camorra, poi culminate nei fascicoli-monstre Cpl Concordia e Consip.