Choc a Napoli: prof muore a 32 anni stroncata dall'influenza

Giovedì 17 Gennaio 2019, 07:00

Aveva i capelli ricci e ribelli spesso raccolti, sempre sorridente, uno sguardo che ipnotizzava i suoi alunni mentre insegnava loro l'abc dello spagnolo alla Poerio di corso Emanuele e in una delle sedi dell'istituto comprensivo Michelangelo Augusto a Fuorigrotta. Si chiamava Sara Seminara, 32 anni appena. Portata via dalla vita e dalla sua famiglia per quella che sembrava una banale influenza.Amata dai suoi alunni, in entrambe le scuole. Ma alla Poerio, dove insegnava solo per quattro ore alla settimana i suoi ragazzi, i genitori, la stessa preside Daniela Paparella sono rimasti sconvolti dalla tragica notizia.