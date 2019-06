La pistola del padre: così s'è ucciso il prof del liceo Vico accusato di abusi sulle studentesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Giugno 2019, 07:30

L'autopsia sarà eseguita molto probabilmente questa mattina, e appare più come atto dovuto e come prassi prevista in casi del genere, visto che non sembrano esserci dubbi sulle cause della morte del professore di liceo trovato senza vita nella sua casa a Quarto, dove da mercoledì era agli arresti domiciliari per presunti rapporti con due studentesse minorenni. Il professore si è tolto la vita sabato pomeriggio, intorno alle 14, sparandosi un colpo di pistola al petto dopo aver scritto una lettera di addio ai suoi cari in cui si fa inevitabilmente riferimento agli ultimi fatti che lo avevano travolto (ma, per quanto si è saputo, senza accuse e senza polemiche), e si indicano le sue ultime volontà per i figli. In parte si è anche risolto il giallo dell'arma: il professore ha usato una vecchia pistola appartenuta in passato, e legalmente, al padre. Resta, tuttavia, da capire se qualcuno sapeva della presenza dell'arma in casa e come mai il professore ne fosse in possesso pur essendo ai domiciliari per accuse tanto delicate. Gli inquirenti stanno indagando sugli ultimi giorni del professore 53enne Vincenzo Auricchio, sulle sue ultime ore di vita. A lungo sono stati ascoltati alcuni familiari del docente, proprio per fornire indicazioni utili alle indagini, nonostante il comprensibile choc e l'immane dolore che stanno vivendo.