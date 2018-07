CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 30 Luglio 2018, 09:51

Ore 20 di un giorno di mezza estate del 2018: in tutti i presidi ospedalieri della Asl Napoli 1, dotati di pronto soccorso (Loreto Mare, San Giovanni Bosco, Pellegrini e San Paolo) manca una guardia specialistica in Otorinolaringoiatria. La disciplina è stata di recente trasferita dall'Ascalesi all'ospedale San Paolo ma ancora non è inserita nella routine del Pronto soccorso e, comunque, di notte non sono previsti turni. Questa disciplina del resto, un tempo presente per 24 ore al Vecchio Pellegrini, è diventata la cenerentola dell'assistenza in emergenza in Campania. Dalle 20 di sera alle 8 del mattino anche nei grandi pronto soccorso come il Cardarelli è prevista solo la reperibilità. «Anche se le emergenze in tale disciplina sono piuttosto rare - avverte un medico di pronto soccorso della Asl Napoli 1 - in alcune emorragie arteriose del distretto naso-laringeo, conseguenti a traumi, emofilia o altre condizioni patologiche, un otorinolaringoiatra è necessario».La carenza sul territorio della Asl Napoli 1 si estende anche a Oculistica, Urologia, (nei notturni mancante anche al Cardarelli) e Chirurgia toracica. Discipline che nessun ospedale della Asl napoletana è in grado di assicurare di notte e invece previste su turni di 24 ore sia al Monaldi sia ai Policlinici ma per attività programmate in quanto privi di pronto soccorso.