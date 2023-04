Napoli città dell'amore. Napoli romantica. Napoli presa d'assalto dai turisti e non. Napoli dove tutto può succedere. E accade anche che in un'affollata e dolce domenica di aprile sulle scale di via Partenope, quelle che portano a via Chiatamone, vada in scena una proposta di matrimonio con tanto di "pubblico" che applaude. Napoli in love.