Lunedì 10 Settembre 2018, 08:50

Prorogato di altri quattro mesi il cantiere del metrò Linea 1 tra via Depretis e piazza Municipio. La fine dei lavori era prevista per l'inizio di agosto, ma è slittata per consentire gli ultimi ritocchi sulla superficie della strada. Le transenne, quindi, resteranno fino al 9 gennaio prossimo. Interventi necessari, ma che purtroppo hanno impattato molto sul traffico negli ultimi mesi, creando un vero e proprio imbuto per le auto. L'intervento toccherà anche l'area sul lato del Teatro Mercadante, fino alla confluenza con via Acton e via Cristoforo Colombo. Intanto è previsto per oggi l'avvio del cantiere della Linea 6 in piazza del Plebiscito, lato Prefettura, che durerà 14 mesi.Tra i correttivi allo studio per alleggerire il traffico allo sbocco di via Depretis c'è l'ipotesi di ampliare di circa mezzo metro in più le due corsie sul lato del Mercadante, in modo da garantire un passaggio più agevole di pullman e mezzi pesanti e allargare da 3,5 a 4,5 metri la corsia in curva tra piazza Municipio e via Colombo. Il dispositivo di traffico, legato alla presenza del cantiere, ha creato non pochi disagi alla circolazione negli scorsi mesi, soprattutto dopo l'ulteriore restringimento della carreggiata a maggio. La Stazione di piazza Municipio, intanto, dovrebbe essere pronta tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, assieme al Parco Archeologico, per il quale si prevede di concludere il progetto esecutivo entro quest'anno, e l'uscita nel Porto. La stazione Linea 1, infatti, è già operativa. Mancano solo gli ultimi dettagli, assieme alla realizzazione dell'area museale, incluso il corridoio di collegamento, di oltre 20 metri, con il Porto. Contemporaneamente si sta lavorando anche alla stazione della Linea 6, che si interscambia con la Linea 1.