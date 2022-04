Napoli, studenti protestano al Consolato Usa per la libertà di Julian Assange

Blitz di un gruppo di studenti con esposizione di striscioni e volantinaggio fuori il Consolato americano di Napoli per la libertà di Julian Assange. Proprio in questi giorni infatti il fondatore di wikileaks, figura simbolo e punto di riferimento dell'informazione indipendente nel mondo, rischia l'estradizione definitiva e la condanna a 175 anni di carcere negli Usa proprio per aver creato Wikileaks e pubblicato in maniera indipendente i crimini di Stato.

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Julian Assange sposa la sua ex avvocata Stella Moris: la cerimonia in... LE RIVELAZIONI WikiLeaks, i file segreti: «Putin aveva già deciso. I... IL PERSONAGGIO Julian Assange resta in Gran Bretagna: potrà fare ricorso...

La colpa di questo giornalista e attivista è aver creato un'infrastruttura che permette di ritenere il diritto alla libertà e all'informazione sopra le logiche ciniche dei segreti di Stato. «Ogni guerra nasce da una bugia» scrisse Julian qualche anno fa e sempre più possiamo vedere quanto sia vero. L'iniziativa di oggi del comitato napoletano è connessa alla rete nazionale per la libertà di Assange e si iscrive nella giornata internazionale di mobilitazione a tre anni dal suo brutale arresto in Inghilterra.

Assange ha dimostrato che se la verità è indispensabile alla libertà, nell'era della comunicazione globale è più che mai necessario battersi per essa ed è una vergogna il silenzio omertoso che gran parte dei media democratici esercitano sulla sua persecuzione dopo aver preso a piene mani dalle fonti che Julian ha contribuito a diffondere.