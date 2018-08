Napoli, prostitute tra i rifiuti a Fuorigrotta: monta la protesta dei residenti

Domenica 5 Agosto 2018, 11:03

Da tempo ormai la zona di via Terracina, nella X Municipalità, è tristemente famosa per il fenomeno della prostituzione. Proprio in queste ultime settimane poi, grazie anche ad un nuovo “allarme” rifiuti che a quanto pare ha investito gran parte della città, sembra essere tornato anche il fenomeno dell’assalto ai cassonetti.Alla ricerca di indumenti, sedie o qualsiasi altra cosa possa essere utile alla vita notturna, sono ancora una volta le ragazze di colore che solitamente battono l’area proprio di fronte al cimitero di Fuorigrotta, già al centro di proteste da parte dei residenti esasperati da questa situazione.Proprio loro adesso, cercano di far sentire la propria voce perché il fenomeno – proprio in questo periodo – pare essere maggiormente accentuato, anche grazie alla grande quantità di materiali di scarto accumulati in strada.Non c’è pace insomma, in una strada che dal quartiere di Fuorigortta sino all’area di Agnano, sembra essere diventata simbolo del degrado e dell’abbandono.