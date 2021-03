Napoli, a Castel Capuano pedonalizzazione e arredo urbano contro la prostituzione

Dissuasori e arredo urbano come deterrente contro la prostituzione nei vicoli a ridosso di Castel Capuano. La notizia è emersa stamattina nel corso di un sopralluogo promosso dal Comitato Lenzuola Bianche che, insieme a una delegazione di residenti, ha accompagnato nel cantiere Unesco l’assessore ai lavori pubblici del Comune Alessandra Clemente.

APPROFONDIMENTI VITERBO Ventenne venduta dal fidanzato per 10mila euro e costretta a... IL CASO Pompei «allegra» di giorno: boom di prostitute e clienti...

Una problematica, quella delle donne straniere (specie nigeriane) che si prostituiscono in pieno giorno nei bassi della zona compresa tra piazza Enrico De Nicola e piazzetta Santa Maria a Cancello, che attanaglia da anni i cittadini.

«Credo sia sempre una passo in avanti quando rappresentanti delle istituzioni vengono tra la gente - commenta Armando Simeone, portavoce del Comitato - accogliendo istanze e suggerimenti. La prossima apertura dell’intera area porterà più decoro e arredo urbano. Abbiamo richiesto, trovando positivo riscontro da parte dell’assessore, che vengano piantati più alberi e installati paletti lungo tutta la strada che costeggia Castel Capuano perché priva di marciapiedi».

Nel corso del sopralluogo i residenti hanno espresso soprattutto la loro preoccupazione in merito al fenomeno della prostituzione, «che contrasta significativamente con tutte le positive innovazioni apportate dai lavori Unesco», rimarca Simeone. L’assessore Clemente, a cui il Comitato ha richiesto inoltre di farsi portavoce affinché si apra un tavolo con polizia di Stato e carabinieri, si è impegnata a sottoporre all’attenzione del prefetto le varie problematiche evidenziate al fine di verificare gli interventi più opportuni da disporre in tema di sicurezza e controlli.

«Ho accolto con piacere l’invito del Comitato, condividendo le loro battaglie di legalità e vivibilità cittadina - afferma l’assessore - Il lavoro portato avanti da questa amministrazione, coordinato dal vicesindaco Carmine Piscopo, delegato ai progetti Unesco, restituisce un nuovo volto a questi quartieri dove ancora coesistono problemi di ordine pubblico e povertà estrema. La cultura, il recupero della bellezza e lo straordinario patrimonio storico dell’umanità che Unesco preserva - aggiunge - sono la nostra strada maestra per una rigenerazione urbana e una rinascita in chiave culturale, turistica e artigianale. Lavoreremo in sinergia con la prefettura e le altre forze dell’ordine ad una maggiore presenza sul territorio così come al potenziamento della videosorveglianza, per restituire a chi qui ci abita serenità, diritti e bellezza».