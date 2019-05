Napoli in piazza dopo il raid ai Pellegrini: flash mob «per disarmare la camorra»

Domenica 19 Maggio 2019, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un flash mob «per disarmare la camorra e rispondere uniti con il dialogo e con le idee all'ondata di violenza che ha travolto la quotidianità dell'ospedale dei Pellegrini». È questa la risposta delle organizzazioni sindacali e dell'Asl Napoli 1 Centro all'aggressione subìta nei giorni scorsi, spiega il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. «Una risposta - aggiunge - che nasce dalle richieste che in questi giorni mi sono pervenute da organizzazioni sindacali di comparto, dalla Rsu e dalla dirigenza.Il flash mob ci darà l'occasione di lanciare un segnale forte e visibile, ma la nostra iniziativa proseguirà anche dopo, quando ci ritroveremo tutti insieme per parlare e discutere di quanto accaduto e condividere idee su iniziative da mettere in campo». Il flash mob e il successivo momento di approfondimento che si terrà nel Salone del Mandato dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, è fissato per venerdì 24 maggio alle 12 nel presidio ospedaliero dei Pellegrini.