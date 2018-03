La mamma dei bambini trapiantati del Monaldi: «I nostri figli di un Dio minore»

Giovedì 29 Marzo 2018, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A dieci giorni dalla delibera sulla riorganizzazione del modello della Chirurgia pediatrica, «non è cambiato niente. Abbiamo paura». A parlare è Dafne Palmieri, mamma di un ragazzino trapiantato di cuore e presidente del Comitato dei genitori dei bimbi trapiantati. Palmieri non esclude di tornare a protestare con lo sciopero della fame, come ha già fatto, ma prima di decidere, attende domani, quando è in programma una nuova riunione della Commissione Trasparenza, in Consiglio regionale, dopo quella andata deserta dello scorso lunedì.«I dirigenti convocati non si sono presentati - fa sapere - Speriamo che non si perda un'altra occasione. È assurdo che dirigenti regionali, con la loro assenza, non consentito il lavoro di un organismo istituzionale». «Sono passati dieci giorni dalla delibera che, in teoria, avrebbe dovuto mettere in sicurezza i nostri figli e ridare dignità assistenziale ad un percorso che già di per sé è difficile e irto - afferma - Vogliamo pensare che azienda, medici, Regione e pazienti abbiano tutti lo stesso obiettivo, ma non continuate a lasciarci nella precarietà».«L'unico effetto della delibera - spiega - è lo spostamento dei ragazzi già trapiantati da un reparto a un altro. I nostri figli sono trapiantati da un dio minore. Perché il reparto funziona, ma non è per loro». «Abbiamo capito che non possiamo più avvicinarci al nostro reparto, che tra qualche anno ci sarà un nuovo reparto che riunirà tutti i trapiantati, che tra qualche mese si libereranno delle stanze in un altro reparto - aggiunge - ed è stato necessario spartire le competenze per superare il conflitto relazionale».Ciò che ora i genitori chiedono alla Direzione dell'azienda dei Colli è «di individuare una stanza più idonea, di concedere l'accesso alla cucina per scaldare qualcosa, di evitare ricoveri più difficili accanto ai ragazzi, almeno un apparecchio per monitorare il cuore». «Qualche garanzia - prosegue - in questa fase di transizione». Palmieri fa sapere che sono stati ricevuti anche dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al quale è stata consegnata tutta la documentazione per l'approfondimento. La petizione per chiedere l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha intanto superato le 50mila firme.