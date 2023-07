Napoli, rifacimento di via Serra. «No al porfido. Serve l'asfalto»

C'è polemica per i lavori di pavimentazione di via Gennaro Serra, realizzati mantenendo gli storici cubetti di porfido che sono considerati di difficile gestione e destinati a un facile degrado. Un intervento di Francesco Cristiano, professore emerito di Progettazione urbana alla facoltà di ingegneria della Federico II, ha riportato a galla l'antica questione del rifacimento delle strade.

"La viabilità finitima alla Stazione della linea 6 della Metropolitana (piazza S.Maria degli Angeli e via Gennaro Serra) è oggetto di opere di rifacimento della pavimentazione, appena iniziate - ha scritto il professore Cristiano - L’intervento, come tutti quelli intesi a migliorare la fruibilità degli spazi e il decoro urbano della nostra troppo spesso trascurata città, oltre ad apparire utile e necessario non può che essere ben accetto a tutti. Ciò che tuttavia risulta per certi versi sconcertante è la scelta adottata di pavimentare dette strade carrabili di intenso traffico veicolare con i famigerati sampietrini in porfido del Trentino. La Soprintendenza aveva saggiamente suggerito l’impiego di basoli in pietra vesuviana (in parte recuperabili in loco al di sotto della attuale preesistente pavimentazione), ma per motivi ignoti si è invece optato, come già accaduto anche altre volte (vedasi l’infausto caso di via Posillipo), per i detti sampietrini.

Questo tipo di pavimentazione, che nulla ha a che spartire con i tradizionali materiali d’uso locali, ha purtroppo sempre dato pessima prova. Infatti l’elevato traffico veicolare pesante (autobus, camions, mezzi della N.U., etc.) fa saltare via i cubetti in pochissimo tempo con la creazione di buche pericolose per il transito e foriere, al passaggio dei mezzi, di forti vibrazioni per gli edifici limitrofi.

Inoltre questa pavimentazione è costosa sia in termini di impianto che di manutenzione e richiede maggiori tempi per una corretta posa in opera. Alla luce di queste considerazioni risulta sommamente auspicabile una ancora possibile rivisitazione della scelta del materiale: al limite, ove ripristinare i basoli dovesse essere ritenuto impossibile, l’impiego di manti in asfalto risulterebbe senz’altro preferibile in termini economici e di più agevole manutenzione. Tanto si raccomanda a chi di dovere anche a futura memoria allorché la cittadinanza andrà a constatare a proprie spese l’erroneità di scelte non sufficientemente meditate".

La lettera del professor Cristiano ha suscitato un intervento da parte di Francesco de Giovanni e Fabio Chiosi, ex presidenti e attuamente consiglieri di Fratelli d'Italia alla prima municipalità: "È a dir poco strano che la Municipalità non sia intervenuta per far pavimentare via Serra in asfalto.

Ai tempi in cui amministravamo l'ente riuscimmo a far pavimemtare due importanti arterie come via Tasso e la Riviera di Chiaia. È assurdo che tornino i cubetti su una strada interessata dal transito dei mezzi pesanti della Polizia di Stato, dai minibus dell'Anm, dai camion dell'ASIA. Via Serra, tra l'altro, è costeggiata da antichi palazzi che soffrono le vibrazioni che sono amplificate dai cubetti. Purtroppo la Municipalità è del tutto assente, tagliata fuori da decisioni che il più delle volte danneggiano il territorio. Recentemente anche ai Gradoni di Chiaia si è verificato lo stesso problema. Eppure si tratta di strade secondarie proprio di competenza della Municipalità Delle due l'una: o la Municipalità avalla queste scelte o le subisce. In entrambi i casi non fa l'interesse dei cittadini".