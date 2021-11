Napoli, protesta a San Gregorio di Potere al Popolo contro Albertini (Napoli Sotterranea). La replica: «Nessuno sfruttamento sul lavoro»

Una quindicina di attivisti di Potere al Popolo, ieri hanno manifestato in piazza San Gaetano dove si è tenuta l'inaugurazione della fiera natalizia delle botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno, a Napoli. «Nessuna passerella con chi violenta le lavoratrici». È quanto si leggeva su un cartello esposto dagli attivisti di Potere al Popolo.

Gli attivisti contestano Vincenzo Albertini, presidente di Napoli Sotterranea, che ha donato delle casette di legno che ospiteranno parte dell'esposizione di pastori del presepe.

«Vincenzo Albertini - denuncia Pap - è il presidente di Napoli Sotterranea, condannato in primo e secondo grado dal tribunale di Napoli, per violenza sessuale ai danni di una ex guida del sito turistico». Contestano anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, atteso all'evento. «Manfredi, via da Napoli», urlano gli attivisti dal megafono. «Accettando il dono di Albertini, di fatto, la nuova amministrazione - denuncia Potere al Popolo - riabilita un condannato, dimenticando i lavoratori e le

lavoratrici di Napoli Sotterranea, vittime di violenze e di sfruttamento sul lavoro».

Alla protesta degli attivisti, il Presidente di Napoli Sotterranea, Vincenzo Albertini ha replicato in questo modo: «È veramente un peccato aver rovinato un momento di festa e di gioia per un quartiere che sta provando a rivalutarsi. I centri sociali avrebbero potuto evitare di manifestare o farlo in un altro contesto. La mia donazione era anche un modo per rivalutare sul quartiere, visto che fino ad un anno e mezzo da le casette fatte di amianto ed erano delle vere baracche. Noi di Napoli sotterranea abbiamo lavorato per 40 anni per rivalutare Napoli e far sì che sia meta di attrazione per tanti turisti: come è successo del resto. Mi dispiace che le proteste contro di me, abbiamo messo in cattiva luce la Napoli sotterranea. Napoli sotterranea non c'entra con la mia persona fisica».

Gli attivisti di Potere al Popolo, durante la manifestazione hanno denunciato lo sfruttamento del lavoro a nero. «I dipendenti di Napoli sotterranea sono tutti pagati regolarmente e con contratto, con un guadagno di 9 euro l'ora», ha dichiarato Albertini. Inoltre riguardo le accuse che gli sono state mosse ha affermato: «Verranno giudicate da chi ha competenza a Roma. Le mie prove non sono state esaminate ancora».