Napoli, la protesta degli studenti al Pio Monte della Misericordia. E i turisti restano fuori

Gli sudenti di Napoli tornano a protestare contro l'alternanza scuola lavoro.Gli allievi del Liceo Garibaldi, del Vittorio Emanuele e del Villari si sono riuniti di fronte al Pio Monte della Misericordia, dove una classe di quarta del Garibaldi è in questo momento impegnata nel progetto della Buona Scuola che coinvolge i ragazzi come guide turistiche nel complesso monumentale di Napoli. «Le vostre minacce non ci fermeranno», recita lo striscione appeso sulle mura dell'edificio.La protesta era stata lanciata su Facebook nei giorni scorsi dopo aver saputo di essere «obbligati» a lavorare il prossimo primo maggio. La giornata di alternanza nel giorno dei lavoratori è poi stata annullata. Ai ragazzi è stato permesso di recuperare le ore nella giornata di oggi.«Ci hanno minacciato di sanzioni disciplinari nel caso in cui ci fossimo presentati il primo maggio con cartelli di protesta", denunciano i ragazzi. Il Pio Monte della Misericordia ha risposto alla manifestazione di dissenso chiudendo l'ingresso del polo museale e impedendo di fatto l'accesso ai visitatori. Sul posto è sopraggiunta una volante della polizia.