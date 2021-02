Napoli, la protesta dei vigilanti: «Inps nega Durc, a rischio 200 posti»

Dipendenti e proprietari di un istituto di vigilanza privata sono in presidio davanti alla sede Inps di Napoli. Alla base della protesta - spiegano - c'è la mancata concessione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) che ha di fatto bloccato da mesi i pagamenti dei clienti istituzionali mettendo a rischio la società e di conseguenza il lavoro di circa duecento dipendenti. «La mia società - spiega Biagio Vallefuoco amministratore della Fantastic security group srl - è stata invitata dall'Inps a regolarizzare sanzioni per 648.000 euro senza che mi sia mai stata mostrata alcuna cartella a fondamento della richiesta. A tale richiesta seguiva una causa e un rateizzo. In attesa di verificare l'origine di questa sanzione ho accettato all'inizio, pur di aver lo sblocco del Durc, di pagare 43.000 euro al mese ma non ce l'ho fatta».

I vigilanti hanno esposto cartelli e scritte con le ragioni della loro protesta. «Ho chiesto da un anno, anche tramite il mio legale, di abbassare l'importo della rata ma non ho avuto nessuna risposta dall'Inps. Io ed i miei impiegati siamo vittime della burocrazia o, come qualcuno ci ha detto, di un errore informatico. Nel frattempo la mia attività ventennale si sta infrangendo davanti ad un muro di gomma. Senza Durc nessuno mi paga e non posso nemmeno partecipare a nuove gare. Sinora nonostante mille difficoltà ho garantito lo stipendio a tutti e quando ho condiviso con i dipendenti quello che mi stava capitando hanno voluto mostrarmi la loro solidarietà organizzando questo sit-in».

