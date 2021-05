Napoli, protestano gli addetti alla sanità in occasione del vertice del G20

Protestano i rappresentanti ed i referenti dell'unione sindacale di base della sanità in occasione del G20 organizzato dall'Italia, per il punto sulle strategie da mettere in campo per uscire al più presto dalla pandemia di covid-19. Una manifestazione che abbraccia tutto il paese e che a Napoli si è tenuta all'esterno della sede della regione Campania su via Raffaele de Cesare. Bandiere, striscioni e cartelloni, ricordano quanto sia necessario agire al più presto affinché non aumentino i divari tra nord e sud, scongiurando ulteriori tagli ad un comparto fondamentale per garantire il diritto alla salute di tutti.

APPROFONDIMENTI VIDEO Napoli, protesta sanità IL BLITZ Droga a Napoli, due arrestitra Secondigliano e Rione Berlingieri I CONTROLLI «Alto impatto» nel Vesuviano: raffica di arresti, denunce... LA SCOPERTA Ischia, in un freezer 50 uccelli di specie protette cacciati... IL BLITZ Brusciano, ancora un pusher arrestato dai Carabinieri nella...

«Ci sono vertenze aperte da anni – ricorda Luigi Mastriani dell'Usb – e che oggi non possono più essere messe da parte. C'è bisogno di intervenire subito per mettere insieme tutti i tasselli necessari alla ripresa del settore della sanità. Ci sono, ad esempio, infermieri idonei al concorso ed ancora in graduatoria al Cardarelli. Ma non solo. Anche gli spostamenti garantiti dalla mobilità regionale tengono fermi fuori dalle proprie città decine di professionisti che lavorano in ospedali lontani da casa. Insomma tutta una serie di situazioni che vanno riportate alla normalità».

Oltre a questo però, i rappresentanti sindacali hanno voluto anche mettere l'accento sulla necessità di vaccinare tutti in tempi brevi. Unica soluzione per tornare alla tanto attesa normalità. «Si discuterà proprio di questo durante il G20 – afferma il rappresentante regionale Enzo De Vincenzo – e noi vogliamo ribadire che è importante accelerare a favore dei paesi con minori risorse economiche. Solo pensando a loro riusciremo ad uscire da questo incubo. Inoltre crediamo che dopo questa emergenza sia necessario tornare ad investire nel settore della sanità nazionale. I posti letto vanno aumentati ed i servizi raddoppiati. Abbiamo bisogno di forze nuove. Di tutti i giovani professionisti pronti a partire ma ancora fermi al palo, a causa di scelte sbagliate negli anni che hanno preceduto la pandemia».