Napoli, protocollo d'intesa con i carabinieri per aiuti ai figli vittime di femminicidio

Presso la sala di rappresentanza della caserma Salvo d'Acquisto, sede del Comando Legione Carabinieri “Campania” è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la collaborazione interistituzionale a favore degli Orfani Speciali tra il generale Antonio Jannece, comandante della predetta legione ed il dottor Fedele Salvatore, presidente della cooperativa sociale Irene '95, capofila del progetto “Re.S.P.I.R.O.” (Rete di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali).

L'accordo finalizzato alla salvaguardia ed alla progettazione di interventi a favore dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile (femminicidi), prevede la formazione e inclusione socio-lavorativa degli orfani, il sostegno alle famiglie affidatarie, una mappatura del fenomeno, una formazione specifica, mirata e continua per operatori dei servizi socio-sanitari, dei centri antiviolenza e per gli altri professionisti (forze di polizia, personale del Tribunale ordinario e per i minorenni, legali, insegnanti, volontari delle associazioni).