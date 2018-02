Aveva provato ad entrare nel Palazzo di giustizia di Napoli armato di un coltello dalla lama di dieci centimetri. Tempestivo è stato l’intervento degli uomini della polizia penitenziaria, rappresentati dal sovrintendente Luigi Lorvenni, dall’assistente capo Andrea Luongo, sotto il coordinamento del commissario capo Tiziana Di Rauso. Grazie alla professionalità degli agenti, è stato accertato che G.C. aveva tentato di entrare in Tribunale, passando dal varco di piazza Cenni. Nonostante l’afflusso record che si registra il martedì (per le cause penali e civili), l’uomo è stato identificato e denunciato.

Martedì 20 Febbraio 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 19:18

