Napoli ancora la provincia con più percettori di reddito di cittadinanza

Ad aprile 2023 le famiglie che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza sono state 956.817, al livello più basso dopo l'ottobre 2020, mese nel quale scadevano i 18 mesi del sussidio per i primi nuclei che l'avevano ottenuto. Secondo quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulla misura di contrasto alla povertà le persone coinvolte nelle 956.817 famiglie sono state 2.004.164. L'importo medio per nucleo ad aprile è stato pari a 571,11 euro mentre la spesa complessiva è stata di 546,44 milioni, in calo rispetto ai 596,05 milioni di marzo.

L'Inps sottolinea che il 67% dei sussidi è erogato a famiglie residenti nel Sud e nelle Isole. In queste regioni ricevono il reddito o la pensione di cittadinanza 641.224 nuclei per 1.442.929 persone coinvolte e un importo medio di 601,86 euro. Al Nord le famiglie con il sussidio sono 180.550 per 314.675 persone coinvolte e un assegno medio di 494,21 euro mentre al Centro le famiglie che usufruiscono della misura contro la povertà sono 135.043 per 246.560 persone interessate e un assegno medio di 527,88 euro. La provincia italiana con più famiglie con il sussidio è quella di Napoli con 139.900 famiglie e 357.188 persone coinvolte (656,14 l'assegno medio), un numero superiore a quello di tutte le regioni del Centro.

I nuclei che hanno ricevuto almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza nel 2023 sono stati 1.136.651 per 2.555.919 persone coinvolte. Nei primi quattro mesi dell'anno sono stati spesi oltre 2,4 miliardi. I dati dell'ultimo mese nel prossimo monitoraggio potrebbero essere rivisti al rialzo (come accaduto per quell precedenti) a causa dei tempi di lavorazione delle domande. Nei primi quattro mesi del 2023 le domande di sussidio presentate sono state 366.205, in calo del 24,53% rispetto alle 485.264 del monitoraggio fino al mese di aprile dell'anno scorso.