Napoli, area a nord della provincia: controlli anti-covid, 48 sanzionati

Controlli in corso I carabinieri del comando provinciale di Napoli, in questi giorni festivi, stanno intensificando i controlli anti covid anche nella parte nord della provincia napoletana: nelle città di Casoria, Marano, Giugliano in campania e Nola.

I militari stanno presidiando i maggiori punti nevralgici delle città dell’area nord di Napoli. Anche oggi sono in corso servizi a largo raggio su tutto il territorio. Tra ieri e questa mattina i Carabinieri hanno sanzionato 48 persone per il mancato rispetto delle normative anti-contagio