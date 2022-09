Sequestrati 1,4 milioni di articoli scolastici contraffatti o pericolosi nel Napoletano

Nell'ambito del piano di contrasto al commercio di materiale non sicuro o contraffatto, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 1,4 milioni di prodotti scolastici e di cartotecnica, compresi testi illecitamente riprodotti.

Sono 21 i responsabili segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative e 5 denunciati all'autorità giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e violazione al diritto d'autore. In particolare, nell'area cittadina, nel corso di 12 distinti interventi in attività commerciali, sono stati sequestrati 1.049.564 articoli di cancelleria-cartoleria (tra penne, gomme, compassi, porta cartellini, post-it, elastici) privi di marcatura e adeguata nota informativa, segnalando alla locale Camera di Commercio 8 responsabili.

Tra Afragola, Casandrino e Caivano sono stati tolti dal commercio 176.450 accessori scolastici, per l'ufficio e decorativi. Gli articoli erano esposti per la vendita, privi della nota informativa in lingua italiana e di indicazionisulle caratteristiche merceologiche del prodotto, all'interno di 3 negozi gestiti da cittadini cinesi, segnalati alla Camera di Commercio.