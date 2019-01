Napoli, è psicosi a Posillipo: «Attenti all'uomo col casco nero davanti alla scuola»

Sabato 19 Gennaio 2019, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 19:14

È ansia da borseggio ormai tra le mamme di via Manzoni, in particolare tra quelle che accompagnano o aspettano i propri figli all'ingresso ed all'uscita della scuola Villanova.A darne notizia è proprio una di loro, che nelle ultime ore attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, avvisa le altre mamme che si dovessero trovare nella stessa situazione.«Attenzione - scrive infatti la mamma - a via Manzoni e soprattutto nei pressi della scuola Villanova ( la nostra) gira un uomo alto con occhiali quadrati e casco nero su uno scooter di colore scuro, apre lo sportello accanto al guidatore per rubare le borse delle mamme, e se fanno resistenza le aggredisce fisicamente. Alcune sono andate in ospedale... la polizia di Stato ha messo a disposizione un auto all'ingresso e all'uscita dei nostri figli, stamattina era fermo davanti alla posta di Villanova».Un'atmosfera non esattamente serena insomma per un contesto che si suppone, invece, di assoluto relax: la zona in questione si trova in una delle strade più tranquille della collina di Posillipo, e l'istituto a sua volta è frequentato da giovanissimi studenti della scuola primaria.«Chiunque lo avvista può fare una foto o segnalare alla polizia di via Petrarca - suggerisce ancora la mamma - Loro sono già al corrente. Chiudetevi dentro e non abbassate la guardia, lui gira anche fra via Manzoni, via Petrarca e via Posillipo!»