Napoli, 22mila euro al giorno per l'illuminazione pubblica

Nell'ambito di un'intricata vicenda che riguarda la fornitura di energia elettrica per la città di Napoli è venuto fuori un dettaglio sulla spesa che sostiene palazzo San Giacomo per il settore "Ivo" che sta per "illuminazione pubblica, ventilazione gallerie stradali, orologi storici".

In una determinazione dirigenziale varata giovedì scorso è scritto che, in "regime di salvaguardia", per l'anno 2023 è prevista una spesa complessiva di 8 milioni di euro. Significa che ogn giorno per l'illuminazione della città vengono spesi 22mila euro (21.917, per la precisione) che significa quasi mille auro all'ora (913 euro e 24 centesimi). Si tratta di valori in discesa rispetto alla spesa media precedente di Napoli che investiva circa 14,7 milioni per l'illuminazione pubblica.

Il costo è più basso rispetto alla media delle città italiane che, comunque, hanno valori elevatissimi rispetto al resto d'Europa.

Si stima, infatti, che in Italia la spesa pro capite per l’illuminazione pubblica sia di 28,7 euro, un'enormità rispetto ai 5,8 euro a testa che pagano i tedeschi. In Francia, invece si spendono 20,3 euro in illuminazione pubblica per ciascun cittadino.