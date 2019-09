Giovedì 12 Settembre 2019, 15:19

È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 96 agenti di polizia locale. Ne danno notizia il vicesindaco Enrico Panini con delega al personale, l'assessore Alessandra Clemente con delega alla Polizia Locale, in sinergia con il comandante Ciro Esposito ed i presidenti delle commissioni consiliari competenti Laura Bismuto, giovani e polizia locale e Vincenzo Solombrino.