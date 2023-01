Napoli, pugno in faccia al medico decano a bordo delle ambulanze

Pugno in faccia al medico napoletano di 68 anni, il decano in servizio a bordo delle ambulanze del 118. Lo segnala "Nessuno tocchi Ippocrate", spiegando che l'aggressione è avvenuta ieri ai Quartieri Spagnoli, dopo il professionista era intervenuto per visitare un paziente psichiatrico. Secondo l'associazione, sono già 10 le aggressioni registrate solo in città e nell'hinterland partenopeo da inizio anno.