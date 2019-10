Napoli, pusher 35enne arrestato a Volla: in cucina l'elenco di tutti i clienti

Sabato 19 Ottobre 2019, 16:02

I carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato un 35enne incensurato del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso 0,22 grammi, tre dosi di hashish del peso complessivo di 11,86 grammi e tre dosi di marijuana per totali 1,5 grammi.Nella cucina della sua abitazione anche materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, 950 euro in contante e alcuni biglietti sui quali erano riportati nomi e preferenze dei clienti: varietà, peso e prezzo della droga da vendere.L’arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.