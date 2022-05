Napoli, pusher 57enne arrestato dopo un inseguimento in strada

In via Ferrante Imparato a Napoli un uomo si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri: trovato in possesso di 3 telefoni cellulari e 560 euro. Non solo. I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno dell’autovettura, 53 involucri contenenti 68 grammi e mezzo circa di hashish. A.H., 57enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato altresì sanzionato per guida senza patente e per guida di un veicolo sospeso dalla circolazione per mancata revisione; la vettura è stata sequestrata.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Napoli, sanzioni nel centro storico: multati i locali e gli... L'ANNIVERSARIO Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore: le... IL CASO Frattaminore, controlli straordinari: identificati in 61,...