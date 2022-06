A Napoli, in piazza San Francesco a Capuana, i poliziotti hanno bloccato uno spacciatore in possesso di 7 involucri con 1,7 grammi circa di cocaina e 20 euro. M.B, 35enne pakistano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il cliente è stato sanzionato.