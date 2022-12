Napoli, pusher arrestato: nascondeva la droga con la calamita

Nel transitare in piazza Carlo III i poliziotti hanno notato un uomo fermo sul marciapiedi e, in cambio di una banconota, lo hanno visto cedere un involucro a una persona, dopo averlo prelevato da una scatola calamitata nascosta dietro un cassonetto della nettezza urbana.



Dopo pochi metri, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato: lo spacciatore è stato trovato in possesso di 415 euro e di un cellulare, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi. Non solo. Nel contenitore, gli agenti hanno rinvenuto 15 involucri con circa 7 grammi di cocaina. Il 47enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.