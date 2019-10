Napoli, pusher arrestato a Scampia: nascondeva 22 stecchette di hashish sotto un sasso

Sabato 19 Ottobre 2019, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È incensurato e ha 21 anni l’uomo arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella. Era in via Bakù, il suo atteggiamento sospetto. Ai suoi piedi un grosso sasso che spostava in continuazione. Avvicinato dai carabinieri, il 21enne è stato perquisito: nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto 28 dosi di marijuana per complessivi 31 grammi. Sotto al sasso, invece, hanno trovato 22 stecchette di hashish per un totale 139 grammi. Addosso anche 130 euro in contante, ritenuto provento illecito.Il 21enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.