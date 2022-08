Napoli, pusher con le dosi di droga negli slip preso dopo insegumento

Controlli notturni nei Quartieri spagnoli e nella zona universitaria. A finire in manette un pusher 32enne originario del Gambia che i militari hanno sorpreso in piazza Bellini. L’uomo aveva appena ceduto una dose a un cliente: quando ha visto i militari, ha tentato di fuggire. Bloccato in largo San Giovanni Maggiore: perquisito e trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. La droga – sequestrata – era nascosta sia negli slip che in un pacchetto di sigarette. Sequestrata anche la somma in contanti: 505 euro ritenuti provento del reato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ischia, falsifica la carta di identità a 16 anni per andare... LA DENUNCIA Napoli, evade dai domiciliari ​e minaccia l'ex: arrestato LA SICUREZZA Droga a Ponticelli, scoperto con 21 grammi di cocaina: arrestato...

Durante le operazioni è stato sanzionato anche un parcheggiatore abusivo in via Santa Maria di Costantinopoli e gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Diverse le sanzioni al codice della strada, uno scooter sequestrato.