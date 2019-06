Napoli, pusher fermato a Scampia: addosso aveva 640 euro contanti

Mercoledì 26 Giugno 2019, 13:54

Gli agenti del commissariato di Scampia hanno arrestato G. C. napoletano di 22 anni, responsabile del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera intorno alle 20 i poliziotti hanno raggiunto un edificio in viale della Resistenza al lotto Sc dove hanno assistito a diversi scambi di droga con denaro gestiti dal giovane sotto i portici dello stabile.Quando gli agenti sono intervenuti, lo spacciatore ha tentato la fuga per diverse centinaia di metri ma è stato comunque raggiunto e bloccato. Addosso aveva la somma di 640 euro in contanti. La droga è stata trovata sotto un'auto parcheggiata davanti all'edificio: era stata abbandonata presumibilmente da un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Per il 22enne è scattato l'arresto in attesa del rito direttissimo.