Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico della Bolla un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 15 involucri contenenti circa 1,65 grammi di cocaina e di 95 euro, mentre l’acquirente con un involucro con 0,1 grammo circa della stessa sostanza. Luciano Rippa, 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli: preso spacciatore, nascondeva le dosi ​dietro un... LA DROGA Beccato mentre vende cocaina, tenta la fuga ma viene arrestato LA DROGA Droga da Torre Annunziata a Sorrento: cinque arresti, quattro sono...

LEGGI ANCHE Napoli: preso spacciatore, nascondeva le dosi ​dietro un contenitore per i rifiuti