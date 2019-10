Napoli, pusher polacco sorpreso con ​300 grammi di hashish e marijuana in auto

Sabato 5 Ottobre 2019, 15:10

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Ponticelli, durante un'operazione antidroga, hanno controllato in via Botteghelle un uomo a bordo della propria auto che è stato trovato in possesso di alcune stecche di hashish; inoltre, all'interno della vettura, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente per un totale di 186 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, unitamente a un coltello utilizzato per il confezionamento della droga.Pawel Andrzey Malinowski, 34enne polacco già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.