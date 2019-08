Napoli, pusher scappa lasciando il complice sospeso nel vuoto: arrestati entrambi

Venerdì 30 Agosto 2019, 14:14

Durante un servizio antidroga, i poliziotti del commissariato di Pianura sono intervenuti in via Torricelli, dove hanno visto due giovani a bordo di uno scooter che si sono fermati all'esterno di un deposito. Il passeggero, salito sulla sella del ciclomotore, ha prelevato un oggetto dalla sommità di una pannellatura posta a circa tre metri di altezza. Il conducente dello scooter, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato la fuga spingendo il mezzo contro gli agenti e lasciando il complice «sospeso» alla pannellatura; l'oggetto prelevato è risultato contenere cocaina e hashish per circa 10 grammi.I poliziotti hanno bloccato ed arrestato E.M., 22enne trovato in possesso della somma di 605 euro, e A.A., 20 anni. Entrambi con precedenti di polizia, dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed E.M. anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.