Napoli: cocaina nella scatola di caramelle, ​preso spacciatore di 21 anni

Stamattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Cesare Carmignano un uomo che, nei pressi dell’area mercatale, dopo aver prelevato qualcosa da un contenitore posizionato sotto un’auto in sosta, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Napoli, sequestrata la droga del clan: arrestato il braccio destro... LA DROGA Controlli a Brusciano, sorpreso con numerose dosi di droga: arrestato... LA DROGA Napoli, arrestato pusher: in casa aveva hashish e oltre 7 kg di...

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di quattro involucri contenenti cocaina e 105 euro mentre, sotto l’autovettura dove l’uomo era stato visto recuperare lo stupefacente, è stata rinvenuta una scatola di caramelle con 37 dosi della stessa sostanza. A.P., 21enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.