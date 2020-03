Napoli, pusher sorpreso in strada e arrestato: aveva 90 grammi di cocaina e un coltello

Uno spacciatore di droga è stato arrestato ieri sera a Napoli dalla polizia dopo una colluttazione. L'uomo, Gennaro De Stefano, 26 anni, già denunciato in passato, è stato notato da una pattuglia dei commissariati Poggioreale e Vasto-Arenaccia in via Della Bussola, nel quartiere di San Pietro a Patierno. De Stefano ha tentato di allontanarsi ed è stato inseguito e bloccato dai poliziotti in via Cupa del Principe e, dopo una colluttazione. Aveva con sé un coltello a serramanico di circa 12 cm e circa 90 grammi di cocaina. De Stefano deve rispondere di detenzione di stupefacenti violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA