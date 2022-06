In via Domenico Fontana all'Arenella gli agenti hanno fermato un uomo in fuga su un monopattino elettrico in direzione via Palermo. I poliziotti lo hanno bloccato per l'esattezza in via Vizioli e lo hanno trovato in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 1415 euro. P.M., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.