Ferisce il compagno della sua ex con una mazza da baseball, 59enne arrestato nel Napoletano

Giovedì 22 Agosto 2019, 11:22

QUALIANO - Ferisce il compagno della sua ex con una mazza da baseball, fermato 59enne. È quanto successo la scorsa notte a Qualiano, dove i carabinieri della radiomobile della compagnia di Giugliano hanno denunciato per lesioni aggravate e porto di armi improprie R. N., 50enne di Quarto. Il tutto è successo in via Campana, dove i militari hanno notato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, urlava brandendo una mazza da baseball. Poco distante, invece, c'era un uomo ferito e con gli abiti strappati.I carabinieri hanno accertato che il 50enne per motivi riconducibili all’attuale relazione sentimentale che l'altro uomo intrattiene con la sua ex moglie e soprattutto in relazione alla frequente presenza dello stesso all’interno dell’abitazione della donna ma di sua proprietà, lo aveva aggredito colpendolo con la mazza da baseball. La vittima è stata medicata all’ospedale San Giuliano. Il tempestivo intervento dei militari ha evitato il peggio.