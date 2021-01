Rubano targhe dalle auto esposte ​in concessionaria: due arresti nel Napoletano, è caccia al complice

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per furto aggravato Raffaele Campanile e Francesco Djordjevic, di 48 e 28 anni ed entrambi di Scampia, nell’ambito di un servizio disposto dalla Compagnia di Giugliano in Campania. I due sono stati sorpresi all’interno di una concessionaria di Via Santa Maria a Cubito, mentre portavano via le targhe da 21 dei veicoli esposti per la vendita. All’esterno della concessionaria, a bordo di una Seat Ibiza, un complice ancora non identificato è riuscito a fuggire prima di essere essere bloccato dai militari.

Campanile e Djordjevic, invece sono stati fermati e arrestati. Il primo dovrà rispondere anche di evasione perché sottoposto ai domiciliari. Sequestrati arnesi atti allo scasso come cacciaviti e raschietto. Le targhe sono state recuperate e restituite. È caccia al complice.

