Preso Rom in fuga da un anno e mezzo deve scontare 4 anni per diversi furti

E’ sparito dalla circolazione per un anno e mezzo, fino a quando i carabinieri del Nucleo Operativo di Giugliano lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di 55enne di Roma, di origini rom. Sul suo capo pendeva una condanna a 4 anni e sette mesi, per vari furti commessi in giro per l’Italia. Era nascosto nel campo rom della circumvallazione esterna di Qualiano ma i militari, dopo un’articolata attività info-investigativa e prolungati servizi di osservazione e controllo, lo hanno localizzato ed arrestato.



L'uomo è destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze e dal febbraio del 2020 si era reso irreperibile.



Provvisto di una falsa identità e di numerosi “Alias” è stato identificato compiutamente solo grazie all’analisi delle sue impronte digitali.



Sconterà la sua pena nel carcere di Poggioreale.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA «Dammi i soldi o ti ammazzo»: minaccia la sorella per... LA DROGA San Pietro a Patierno, preso spacciatore mentre butta hashish e... I TRASPORTI In fila 20 minuti per entrare nel metrò è il caos a... IL CASO Ercolano, dirette hot dall'ufficio del Comune: dipendente di 64...