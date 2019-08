Napoli, sgominata la piazza di spaccio dei bambini: il capo ha 18 anni

Venerdì 30 Agosto 2019, 14:58

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Roberto Caruso, 18enne già noto alle forze dell'ordine, e denunciato per lo stesso reato un 16enne, anch’egli già noto.Caruso era nella piazza centrale di Qualiano. Era lui a curare i rapporti diretti con i “clienti”. Riceveva il denaro e poi mandava il 16enne a recuperare la droga, nascosta in un vano ricavato in un muretto a secco.Bloccati prima che potessero fuggire, i carabinieri li hanno perquisiti: nell’intercapedine hanno rinvenuto quattro stecche di hashish e uno spinello già confezionato, nelle loro tasche 60 euro ritenuti provento illecito.Segnalati alla prefettura anche due acquirenti ai quali sono state sequestrate due stecche di hashish del peso di 1,5 grammi ciascuna.Dopo le formalità di rito, Caruso è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.