Napoli, quando i circoli sfornavano le medaglie

L’Italia torna dalle Olimpiadi di Tokyo con 65 medagliati e sei atleti saliti due volte sul podio olimpico. Dietro una tale messe di medaglie che ha portato la spedizione azzurra a conquistare 40 podi nelle Olimpiadi più vincenti di sempre, 57 atleti fanno parte di un corpo sportivo militare, due dell’Aniene (Simona Quadarella e Caterina Banti), cinque ciclisti professionisti ed uno del Team Veneto. La fotografia per costruire un campione è sotto gli occhi di tutti: o sei un atleta con le stellette, oppure lo sport di vertice in Italia è impossibile farlo. I circoli non hanno scelta. Possono soltanto fare leva e poi «consegnare» i giovani campioni ai gruppi sportivi militari, come è successo a tanti napoletani.

«La mission dei circoli è fare sport» ripete come un mantra il presidente del circolo Canottieri Napoli Achille Ventura. «Noi dobbiamo prediligere lo sport dilettantistico, essere immersi nel sociale e aiutare i giovani e le famiglie in difficoltà. Le vette olimpiche, i titoli mondiali, i risultati con la squadra di pallanuoto non hanno nulla a che vedere con la nostra mission che è quella di prendere i giovani ed educarli allo sport. Se i risultati verranno bene, altrimenti non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che siamo una società di calcio». Ma pur appartenendo ai gruppi militari, atleti come Sanzullo, Pirozzi, Acerenza e altri hanno comunque continuato ad allenarsi al circolo.

Il circolo rossoverde è stato al centro delle polemiche per aver rinunciato, di fatto, al proprio splendore di una squadra di pallanuoto di vertice. La linea è stata quella di abbassare le spese e cercare di fare il possibile. In questo possibile entrano due titoli giovanili ed un quarto posto in campionato. «Dimentichiamo l’alto livello. Noi dobbiamo pensare alla base, al reclutamento. La nostra mission è crescere uomini», il pensiero del presidente Semeraro.

Una delle strade da percorrere per coltivare campioni è quella della sinergia. Posillipo e Ilva di Bagnoli ci stanno provando nel canottaggio. «Lo sport del remo - spiega Mimmo Perna, tecnico di entrambi i sodalizi - a Napoli sforna ancora piccoli talenti di sicuro affidamento. Ma la gestione di una squadra ha dei costi molto alti. E quindi si fa di necessità virtù». Nasce così l’equipaggio di Chierchia e Ceccarino che ha brillato ai recenti mondiali junior.

Circolo Italia e Circolo Savoia continuano a mietere successi. Alle Ultime Olimpiadi hanno festeggiato due ragazzi nati con loro e poi passati in Polizia. Giuseppe Vicino (Italia) e Matteo Castaldo (Savoia). «Per quanto ci riguarda non possiamo parlare di crisi economiche, ma è logico che gli atleti di alto livello non li riusciamo a sostenere perché preparare un atleta per le Olimpiadi ha dei costi altissimi che nessun circolo può affrontare. Noi possiamo fermarci alla leva ed alle classi non olimpiche».

«Solo poche medaglie di tesserati dei circoli italiani a Tokyo? Non è l’emblema di una crisi dei circoli, ma la normale evoluzione dello sport in Italia. Sport che è pubblico quando si tratta di tassare le società sportive e prendere i meriti delle medaglie e privato quando si tratta di formare sin dalla tenera età i ragazzi che si avvicinano allo sport». Così il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. «Le associazioni sportive, e nel nostro caso i soci del Circolo, fanno il proprio dovere preparando i ragazzi, prendendoli dal territorio e investendo in attrezzature e trasferte facendoli diventare campioncini. E poi passano ai gruppi sportivi militari, quando entrano in un’altra dimensione sportiva. Per noi dare una sicurezza economica ad un atleta sarebbe impossibile, i nostri bilanci si fondano sulle rette dei soci che per il 50% vanno alle sezioni sportive e per il resto in stipendi, manutenzioni e tasse. Si è creato un nuovo equilibrio nello sport in Italia per il quale quel che lo Stato non fa all’inizio con i bambini ed i ragazzini, lo facciamo noi circoli sportivi creando la passione dei ragazzi per lo sport. E guai a fare il passo più lungo della gamba» E come se non bastasse, molti atleti dei gruppi sportivi, terminati i raduni tornano ad allenarsi presso i circoli. Un orgoglio, ma anche un aggravio di spese che non sono riconosciute.