Napoli, “Quartiere Pulito”: diserbo e lavaggio delle strade per tutta la settimana

Proseguono gli interventi nelle strade di Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Quartiere Pulito”. Stamattina, nonostante il maltempo, sono stati effettuati lavori di diserbo, spazzamento meccanizzato e lavaggio nelle strade di via Nicolardi (lato sinistro) e via Botteghelle.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e in sinergia con Asia, polizia municipale e le municipalità.

Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni: domani, 3 maggio, saranno interessate via Gianturco, via Galileo Ferraris, via G. Bonito e via G. D’Auria. Giovedì 4 sarà la volta di via Prov. Caserta al Bravo, via Giovanni Pascale e via Cavalleggeri. Venerdì 5, infine, i lavori riguarderanno via Francesco Petrarca e via Montagna Spaccata (da via Palluccio a via D. Padula lato destro).