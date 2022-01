Napoli, quartiere Vasto: pusher 20enne denunciato per spaccio di stupefacenti

Gli agenti della polizia locale del reparto investigativo centrale, hanno sorpreso, nel quartiere Vasto, un pusher napoletano poco più che ventenne, intento allo spaccio di sostanze stupefacenti a un uomo originario del Marocco regolarmente presente sul territorio italiano. All’atto della perquisizione da parte degli agenti, il soggetto è stato trovato in possesso di più dosi di cocaina e di cannabis oltre ad un coltello a serramanico di 13 cm.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, borgo Orefici: fugge dopo il furto di un cellulare: a casa ne... LA DROGA Napoli, arrestati due narcos a Capodichino: a spasso con un chilo di... L'EPIDEMIA Omicron 2 in Campania, la nuova sottovariante individuata su una...

Gli agenti hanno posto in stato di arresto in flagranza lo spacciatore D.E., di Napoli, ed identificato il cliente procedendo poi alla successiva perquisizione presso il domicilio del giovane napoletano. L'analisi delle sostanze in possesso eseguita presso la scientifica della Questura di Napoli ha confermato che si trattava di sostanze stupefacenti. Al termine delle verifiche il giovane è stato rilasciato e denunciato a piede libero per assenza di precedenti specifici.