Napoli, ai Quartieri Spagnoli arrestato 54enne per spaccio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare tra via De Deo e vico Canale a Taverna Penta hanno notato una persona che, alla loro vista, ha iniziato ad urlare per mettere in fuga un uomo che, in quel momento, stava uscendo da uno stabile.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un contenitore con 8 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina, un telefono cellulare e 30 euro, mentre il «palo» è stato trovato in possesso di un coltello tattico di una lunghezza complessiva di 10 cm. R.A., 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il complice, identificato per un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per lo stesso reato e per porto abusivo di armi.