Napoli: droga e parcheggiatori abusivi, ​blitz dei carabinieri ai Quartieri spagnoli

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Quartieri spagnoli. In campo con decine di militari impiegati la compagnia Napoli centro e il Reggimento Campania. Delle 49 persone controllate, 21 sono risultate pregiudicate. 19 i veicoli passati al setaccio e 11 le sanzioni al codice della strada notificate. 3 persone sono state denunciate: 2 di queste guidavano senza aver mai conseguito la patente. La terza denuncia è scattata per un parcheggiatore abusivo sorpreso a chiedere denaro ai proprietari di auto e scooter in cerca di spazio per la sosta. 4 sono le segnalazioni alla Prefettura per altrettante persone trovate in possesso di droga per uso personale.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Quartieri Spagnoli, blitz dei carabinieri: denunciati due... IL CASO Quartieri Spagnoli di Napoli, all'alba nuovi spari ma nessuno... L'OPERAZIONE Napoli, Quartieri Spagnoli e Sanitàal setaccio: arresti e...